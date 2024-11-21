Бадоса опубликовала фото Циципаса в шапке-ушанке

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и 12-й номер мирового рейтинга греческий теннисист Стефанос Циципас проводят отпуск в снежной местности. Бадоса поделилась публикацией на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

Паула Бадоса досрочно завершила сезон, но приняла участие в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В 1/8 финала сборная Испании уступила команде Польши со счётом 0:2. Бадоса сыграла в одиночном разряде против второй ракетки мира Иги Швёнтек и уступила со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Ранее Стефанос Циципас и Паула Бадоса приняли участие в фотосессии для журнала Hola! На обложке издания теннисисты в перекликающихся образах мило обнимаются на фоне Парижа.