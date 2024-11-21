Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 38-летняя россиянка Елена Веснина официально объявила, что завершает спортивную карьеру.

«У меня есть новости. Первое: я вновь приму участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Второе: в рамках Матча легенд состоится матч, который завершит мою карьеру», — приводит слова Весниной телеграм-канал «Трофеи Северной Пальмиры».

Напомним, Веснина вернулась в теннис в начале 2024 года, заявив, что хочет сыграть на Олимпийских играх в Париже. После вылета с Олимпиады в первом круге она сказала, что проводит последний сезон в карьере. В сентябре этого года россиянка заявила, что хочет продолжить выступать в следующем сезоне.