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Елена Веснина официально объявила, что завершает спортивную карьеру

Елена Веснина официально объявила, что завершает спортивную карьеру
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 38-летняя россиянка Елена Веснина официально объявила, что завершает спортивную карьеру.

«У меня есть новости. Первое: я вновь приму участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры». Второе: в рамках Матча легенд состоится матч, который завершит мою карьеру», — приводит слова Весниной телеграм-канал «Трофеи Северной Пальмиры».

Напомним, Веснина вернулась в теннис в начале 2024 года, заявив, что хочет сыграть на Олимпийских играх в Париже. После вылета с Олимпиады в первом круге она сказала, что проводит последний сезон в карьере. В сентябре этого года россиянка заявила, что хочет продолжить выступать в следующем сезоне.

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