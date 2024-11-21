Коккинакис — о победе над Шелтоном: думал, что против меня будет играть другой теннисист

Австралиец Танаси Коккинакис прокомментировал неожиданную победу над американцем Беном Шелтоном (21-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса со счётом 6:1, 4:6, 7:6.

«Мы не думали, что Бен будет играть. Я предполагал, что против меня будет играть Томми (Пол. — Прим. «Чемпионата»). Я не видел Бена последние два дня, зато видел Томми сегодня за завтраком, поэтому думал, что он, возможно, будет играть. Также сегодня Пол разминался с Тейлором (Фрицем. — Прим. «Чемпионата»). Для меня выход Шелтона стал сюрпризом. Но я очень рад конечному результату.

Я всё ещё чувствую, что могу создавать проблемы соперникам, играть важные встречи и побеждать в них, как уже было в этом году. Так что мне просто надо быть стабильнее и играть больше турниров. С этим всегда были проблемы», — приводит слова Коккинакиса Reem Abulleil в соцсети X.