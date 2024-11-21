Тейлор Фриц: американцам не хотелось бы провести два матча и вылететь с Кубка Дэвиса

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над Алексом де Минором в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса со счётом 6:3, 6:4. Он сравнял счёт в противостоянии США и Австралии за выход в полуфинал турнира.

«Эта победа была очень важна. Конечно, нам, американцам, не хотелось бы просто провести два матча, проиграть и вылететь с турнира. Очевидно, что от моей победы зависело многое. Сейчас я просто очень доволен, что мне удалось выстоять», — приводит слова Фрица Reem Abulleil в соцсети X.

На момент написания новости во встрече идёт решающий парный поединок между США и Австралией.