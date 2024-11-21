Тейлор Фриц: американцам не хотелось бы провести два матча и вылететь с Кубка Дэвиса
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над Алексом де Минором в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса со счётом 6:3, 6:4. Он сравнял счёт в противостоянии США и Австралии за выход в полуфинал турнира.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 15:00 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Алекс де Минор
А. де Минор
«Эта победа была очень важна. Конечно, нам, американцам, не хотелось бы просто провести два матча, проиграть и вылететь с турнира. Очевидно, что от моей победы зависело многое. Сейчас я просто очень доволен, что мне удалось выстоять», — приводит слова Фрица Reem Abulleil в соцсети X.
На момент написания новости во встрече идёт решающий парный поединок между США и Австралией.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 16:50 МСК
Томми Пол
Бен Шелтон
Т. Пол Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Мэттью Эбден
Джордан Томпсон
М. Эбден Д. Томпсон
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