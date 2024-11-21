ATP показала, какой видит совместную пенсию Роджера Федерера и Рафаэля Надаля

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представила своё видение того, чем вместе будут заниматься 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и 20-кратный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер после завершения своих карьер.

Иллюстрация ATP поделена на две части: на первой Федерер и Надаль катаются на яхте, на второй – проводят время в горах за обедом, на их столе лежит книга «Лучшие матчи Федаля».

Фото: Tennis TV (права принадлежат ATP)

«Вайбы выхода на пенсию», — подписали картинку в ATP.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

Федерер же ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальную встречу Роджер провёл в парном разряде вместе с Надалем. На матч Рафаэля на Кубке Дэвиса Роджер не приехал.