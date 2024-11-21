Паолини ёмко прокомментировала победу на КБДК-2024 и выложила яркую фотографию

Четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала победу сборной Италии в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2024. Ранее итальянки оказались сильнее спортсменок из Словакии. Соответствующую фотографию с трофеем, на которой запечатлены её победные эмоции, Паолини выложила на личной странице в социальных сетях.

Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Чемпионы мира! Ура!» — подписала снимки Паолини.

Напомним, решающее очко команде Италии принесла как раз Жасмин. Во втором одиночном матче она разгромила 43-ю ракетку мира Ребекку Шрамкову (6:2, 6:1). В первом поединке итальянка Лючия Бронцетти со счётом 6:2, 6:4 одолела Викторию Грунчакову.

Отметим, что команда Италии выиграла Кубок Билли Джин Кинг впервые с 2013 года, то есть спустя 11 лет. В прошлом году мужская сборная Италии завоевала Кубок Дэвиса.