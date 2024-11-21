Австралийские теннисисты одолели сборную США с Фрицем в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Мужская сборная Австралии по теннису пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024. В четвертьфинале австралийцы со счётом 2:1 одолели сборную США.

В первом матче противостояния 77-я ракетка мира австралиец Танаси Коккинакис неожиданно победил 21-ю ракетку мира американца Бена Шелтона (6:1, 4:6, 7:6 (16:14)). Счёт встречи сравнял четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц, легко обыгравший Алекса де Минора (6:3, 6:4).

Таким образом, путёвка в полуфинал Кубка Дэвиса разыгрывалась в матче парного разряда, где опытные Мэттью Эбден и Джордан Томпсон со счётом 6:4, 6:4 обыграли Томми Пола и Бена Шелтона.

Стоит отметить, что сборная Австралии – прошлогодний финалист Кубка Дэвиса. В титульном матче 2023 года они уступили итальянцам.