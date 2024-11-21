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Австралийские теннисисты одолели сборную США с Фрицем в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Австралийские теннисисты одолели сборную США с Фрицем в четвертьфинале Кубка Дэвиса
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Мужская сборная Австралии по теннису пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024. В четвертьфинале австралийцы со счётом 2:1 одолели сборную США.

В первом матче противостояния 77-я ракетка мира австралиец Танаси Коккинакис неожиданно победил 21-ю ракетку мира американца Бена Шелтона (6:1, 4:6, 7:6 (16:14)). Счёт встречи сравнял четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц, легко обыгравший Алекса де Минора (6:3, 6:4).

Таким образом, путёвка в полуфинал Кубка Дэвиса разыгрывалась в матче парного разряда, где опытные Мэттью Эбден и Джордан Томпсон со счётом 6:4, 6:4 обыграли Томми Пола и Бена Шелтона.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 16:50 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Т. Пол Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
М. Эбден Д. Томпсон

Стоит отметить, что сборная Австралии – прошлогодний финалист Кубка Дэвиса. В титульном матче 2023 года они уступили итальянцам.

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