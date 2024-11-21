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Даниил Медведев — Надалю: надеюсь, ты наслаждался нашими поединками так же, как и я

Даниил Медведев — Надалю: надеюсь, ты наслаждался нашими поединками так же, как и я
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о завершении профессиональной карьеры 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Это великий момент для тебя, великий момент в твоей жизни и в твоей карьере. Я хотел бы поблагодарить тебя за все эти годы: сначала я смотрел тебя по телевизору, потом играл против тебя, иногда – в финалах. Надеюсь, ты наслаждался нашими поединками так же, как и я. Ты — легенда этого спорта.

Когда я был молодым, меня больше всего поражало то, что люди всегда говорили, что ты необыкновенно хорош на грунте, но при этом добавляли: «Посмотрим, что будет на траве, посмотрим на харде». Потом, конечно, ты показал, что можешь быть лучше всех на любом покрытии. Поздравляю, Рафа», — сказал Медведев в ролике ATP.

История официальных встреч Медведева с Надалем насчитывает шесть матчей, пять из которых выиграл испанец.

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