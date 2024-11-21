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Новак Джокович рассказал о двух самых памятных моментах с Рафаэлем Надалем

Новак Джокович рассказал о двух самых памятных моментах с Рафаэлем Надалем
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился лучшими воспоминаниями об одном из главных своих соперников – испанце Рафаэле Надале, который ранее официально завершил карьеру.

Джокович и Надаль встречались на корте ровно 60 раз: Новак выиграл 31 раз, Надаль – 29.

«Рафа оставит нам невероятное наследие. Его достижения с исторической точки зрения просто невероятны. Его упорство, его интенсивность, энергия, которую он всегда демонстрировал на корте, от первого и до последнего матча. Возможно, он самый интенсивный теннисист в положительном смысле этого слова, которого мы когда-либо видели. Его боевой дух не имеет себе равных.

Моя самая яркая история, связанная с Рафой на личном уровне, — это, наверное, тот день, когда я увидел его танцующим в Колумбии в 2011 году, когда мы вместе играли выставочный матч. В профессиональном плане – когда он позволил мне впервые обыграть себя на «Ролан Гаррос». Спасибо тебе, Рафа (улыбается)», — сказал Джокович в видео ATP.

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