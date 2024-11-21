Давид Феррер: грустно, что мы не увидели на прощании с Надалем Федерера и Джоковича

Бывшая третья ракетка мира, а ныне капитан сборной Испании по теннису Давид Феррер поделился впечатлениями от церемонии в честь завершения карьеры 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

«Прощание с Рафой заслуживало чего-то большего. С новым форматом Кубка Дэвиса всё немного изменилось. Это было во вторник, это не праздник, это было поздно… Всё было сделано с наилучшими намерениями, но в спешке, потому что никто не ожидал поражения, а когда ты проигрываешь, тебе грустно.

Всё прошло немного грустно. Тот факт, что я не увидел Роджера Федерера, Новака Джоковича, Пау Газоля… Пау собирался быть там в пятницу… Величие Рафы не изменится от того, какие проводы он получил», — приводит слова Феррера El Espanol.