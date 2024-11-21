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Джокович и Маррей собирались приехать на прощальную церемонию Надаля — El Espanol

Джокович и Маррей собирались приехать на прощальную церемонию Надаля — El Espanol
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и трёхкратный победитель мэйджоров, двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей собирались приехать в Малагу (Испания), чтобы принять участие в церемонии прощания с Рафаэлем Надалем, сообщает El Espanol.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходит в Малаге. В рамках соревнований во вторник, 19 ноября, сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

По информации испанского источника, Джокович и Маррей должны были появиться на Кубке Дэвиса ближе к выходным. Якобы Новак и Энди уже подтвердили своё намерение прибыть в Малагу, однако сборная Испании проиграла в первом же матче, спутав планы и организаторов, и звёздных гостей.

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