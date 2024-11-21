Джокович и Маррей собирались приехать на прощальную церемонию Надаля — El Espanol

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и трёхкратный победитель мэйджоров, двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей собирались приехать в Малагу (Испания), чтобы принять участие в церемонии прощания с Рафаэлем Надалем, сообщает El Espanol.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходит в Малаге. В рамках соревнований во вторник, 19 ноября, сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

По информации испанского источника, Джокович и Маррей должны были появиться на Кубке Дэвиса ближе к выходным. Якобы Новак и Энди уже подтвердили своё намерение прибыть в Малагу, однако сборная Испании проиграла в первом же матче, спутав планы и организаторов, и звёздных гостей.