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Паолини — Шрамкова на КБДК — самый просматриваемый женский матч в истории Италии

Паолини — Шрамкова на КБДК — самый просматриваемый женский матч в истории Италии
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Матч между итальянской теннисисткой четвёртой ракеткой мира Жасмин Паолини и 43-й ракеткой мира Ребеккой Шрамковой из Словакии стал самой просматриваемой женской встречей в истории Италии. Согласно показателям итальянского канала SuperTennis TV, показывающего теннис по телевизору бесплатно, матч девушек посмотрели 1 534 222 человека.

Напомним, в итоге встреча теннисисток продлилась 1 час и 6 минут. Паолини оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:2, 6:1. Эта победа позволила женской сборной Италии по теннису победить на Кубке Билли Джин Кинг – 2024. Это была их первая победа с 2013 года, то есть спустя 11 лет.

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