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Мама Рафаэля Надаля высказалась о решении сына завершить карьеру

Мама Рафаэля Надаля высказалась о решении сына завершить карьеру
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Ана-Мария Парера, мама 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, ответила, какие эмоции испытывала во время прощальной церемонии с сыном в честь завершения его профессиональной карьеры.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходит в Малаге. В рамках соревнований во вторник, 19 ноября, сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Ана-Мария присутствовала на этом матче вместе с другими родными Надаля. Как сообщают испанские СМИ, женщина не смогла сдержать слёз по ходу церемонии.

«Единственное, что я могу сказать, это то, что мы очень довольны тем, какой он прошёл путь, очень благодарны за это судьбе и рады началу нового этапа его жизни», — приводит слова мамы Надаля El Espanol.

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