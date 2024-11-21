Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«За свой счёт не так много езжу». Юная россиянка рассказала о трудностях выезда на турниры

«За свой счёт не так много езжу». Юная россиянка рассказала о трудностях выезда на турниры
Аудио-версия:
Комментарии

19-летняя Елена Приданкина рассказала, какие трудности в передвижении по миру возникают, когда тренируешься в России.

«Сложно с точки зрения финансов и перелётов: многие переезды, а вместе с ними и адаптация занимают очень много времени. Если раньше до какого-то турнира ты добирался за два часа, то теперь тратишь на это чуть ли не сутки. Из-за этого уже нет выездов на какие-то одни соревнования. Я теперь если выезжаю, то собираю серию турниров, как минимум из двух.

Сейчас начала выступать на более высоком уровне. Появилось обеспечение проживания, где-то — даже питания. Нам ещё помогают в покрытии расходов на билеты и тренеров сборная и академия «Спартак». За свой счёт сейчас не так много езжу. И, к счастью, появились призовые, с которых ты и себе что-то уже зарабатываешь», — сказала Приданкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полностью интервью с Еленой Приданкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Материалы по теме
Эрика Андреева может повторить достижение сестры! Четыре россиянки — в борьбе за призы WTA
Эрика Андреева может повторить достижение сестры! Четыре россиянки — в борьбе за призы WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android