«За свой счёт не так много езжу». Юная россиянка рассказала о трудностях выезда на турниры

19-летняя Елена Приданкина рассказала, какие трудности в передвижении по миру возникают, когда тренируешься в России.

«Сложно с точки зрения финансов и перелётов: многие переезды, а вместе с ними и адаптация занимают очень много времени. Если раньше до какого-то турнира ты добирался за два часа, то теперь тратишь на это чуть ли не сутки. Из-за этого уже нет выездов на какие-то одни соревнования. Я теперь если выезжаю, то собираю серию турниров, как минимум из двух.

Сейчас начала выступать на более высоком уровне. Появилось обеспечение проживания, где-то — даже питания. Нам ещё помогают в покрытии расходов на билеты и тренеров сборная и академия «Спартак». За свой счёт сейчас не так много езжу. И, к счастью, появились призовые, с которых ты и себе что-то уже зарабатываешь», — сказала Приданкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полностью интервью с Еленой Приданкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».