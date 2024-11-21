«Джокович нравился меньше всего». 19-летняя Приданкина — о кумирах и «Большой тройке»

Российская теннисистка, 176-я ракетка мира Елена Приданкина рассказала об отношении к игрокам поколения Big-3.

«У мужчин – «Большая тройка». Джокович мне нравился меньше всего, но я его уважала за ментальную составляющую. Больше всего сердце лежало, наверное, к Надалю. Хотя я понимала, что моя игра на его совершенно не похожа, но как-то по поведению, стремлению бороться до последнего нравился.

Даже последний его «Большой шлем» (Australian Open – 2022), когда Рафа против Дани Медведева ушёл с 0:2 по сетам и говорили, что его может подвести физика, но он всё равно сотворил чудо. В этом плане Надаля очень сильно уважаю», — сказала Приданкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полностью интервью с Еленой Приданкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».