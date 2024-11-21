Аргентина выиграла 1-й матч в 1/4 финала Кубка Дэвиса с Италией. Далее — встреча Синнера

Мужская сборная Аргентины по теннису вышла вперёд в противостоянии с командой Италии за выход в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024, который проходит в Малаге (Испания).

В первом матче 30-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло со счётом 6:4, 6:1 обыграл 17-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 32 минуты. Серундоло три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Музетти ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во второй одиночной встрече на корт должны выйти первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 27-й номер мирового рейтинга аргентинец Себастьян Баэс.

Отметим, что итальянцы — действующие обладатели Кубка Дэвиса. В финале 2023 года они уверенно обыграли австралийцев.