Аргентина выиграла 1-й матч в 1/4 финала Кубка Дэвиса с Италией. Далее — встреча Синнера

Мужская сборная Аргентины по теннису вышла вперёд в противостоянии с командой Италии за выход в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024, который проходит в Малаге (Испания).
В первом матче 30-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло со счётом 6:4, 6:1 обыграл 17-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 32 минуты. Серундоло три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Музетти ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
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Во второй одиночной встрече на корт должны выйти первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 27-й номер мирового рейтинга аргентинец Себастьян Баэс.
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Отметим, что итальянцы — действующие обладатели Кубка Дэвиса. В финале 2023 года они уверенно обыграли австралийцев.
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