Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аргентина выиграла 1-й матч в 1/4 финала Кубка Дэвиса с Италией. Далее — встреча Синнера

Аргентина выиграла 1-й матч в 1/4 финала Кубка Дэвиса с Италией. Далее — встреча Синнера
Аудио-версия:
Комментарии

Мужская сборная Аргентины по теннису вышла вперёд в противостоянии с командой Италии за выход в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024, который проходит в Малаге (Испания).

В первом матче 30-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло со счётом 6:4, 6:1 обыграл 17-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 32 минуты. Серундоло три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Музетти ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 19:25 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Во второй одиночной встрече на корт должны выйти первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 27-й номер мирового рейтинга аргентинец Себастьян Баэс.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 21:20 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
1 2 3
         
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Отметим, что итальянцы — действующие обладатели Кубка Дэвиса. В финале 2023 года они уверенно обыграли австралийцев.

Турнирная сетка финала Кубка Дэвиса - 2024
Материалы по теме
Австралийские теннисисты одолели сборную США с Фрицем в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android