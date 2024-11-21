«Очень обидно». Шелтон высказался о том, что проиграл оба матча в 1/4 финала Кубка Дэвиса

21-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал неудачное выступление в составе национальной команды во встрече с Австралией в четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2024, который проходит в Малаге (Испания). Американцы проиграли австралийцам со счётом 1:2.

В первом матче противостояния Шелтон неожиданно уступил 77-й ракетке мира австралийцу Танаси Коккинакису со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (14:16). Далее счёт во встрече сравнял американец Тейлор Фриц, легко победивший Алекса де Минора. В парном матче Шелтон вместе с Томми Полом проиграли опытным Мэттью Эбдену и Джордану Томпсону со счётом 4:6, 4:6.

«Меня ещё больше заставляет сожалеть тот факт, что Боб (Брайан, легендарный американский парник, капитан сборной США на КД. – Прим. «Чемпионата») доверился мне. Я дважды выходил на корт сегодня, конечно, боролся изо всех сил и ничего не оставил на корте, но не выиграть ни один из этих двух матчей очень обидно», — сказал Шелтон на пресс-конференции.