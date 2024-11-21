Янник Синнер одержал разгромную победу над Баэсом в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса – 2024

Сборная Италии сравняла счёт (1:1) в противостоянии с командой Аргентины за выход в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024, который проходит в Малаге (Испания).

Оставил команде шансы на победу двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Янник Синнер. Во втором матче Синнер одержал разгромную победу над 27-й ракеткой мира Себастьяном Баэсом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу итальянца. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 14 минут. В её рамках Синнер семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Баэса один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Ранее, в первом матче четвертьфинала Италия – Аргентина 30-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло со счётом 6:4, 6:1 обыграл 17-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти.

Таким образом, судьба этой путёвки в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024 будет решена в матче парного разряда.

Отметим, что итальянцы — действующие обладатели Кубка Дэвиса. В финале 2023 года они уверенно обыграли австралийцев.