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Синнер в паре с Берреттини сыграет в решающем матче 1/4 финала Кубка Дэвиса с Аргентиной

Синнер в паре с Берреттини сыграет в решающем матче 1/4 финала Кубка Дэвиса с Аргентиной
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Сборная Италии по теннису в последний момент изменила свою заявку на решающий матч четвертьфинала Кубка Дэвиса – 2024 с Аргентиной. Соревнования проходят в Малаге (Испания).

Вместо Симоне Болелли и Андреа Вавассори в парном разряде за Италию выступят двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Янник Синнер и финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини. Они сразятся с аргентинцами Андресом Мольтени и Максимо Гонсалесом.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 23:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
М. Берреттини Я. Синнер
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
4
         
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени

Ранее, во втором матче четвертьфинала Италия — Аргентина Синнер сравнял счёт, разгромив Себастьяна Баэса со счётом 6:2, 6:1.

Отметим, что итальянцы — действующие обладатели Кубка Дэвиса. В финале 2023 года они уверенно обыграли австралийцев.

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