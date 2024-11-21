Синнер в паре с Берреттини сыграет в решающем матче 1/4 финала Кубка Дэвиса с Аргентиной

Сборная Италии по теннису в последний момент изменила свою заявку на решающий матч четвертьфинала Кубка Дэвиса – 2024 с Аргентиной. Соревнования проходят в Малаге (Испания).

Вместо Симоне Болелли и Андреа Вавассори в парном разряде за Италию выступят двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Янник Синнер и финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини. Они сразятся с аргентинцами Андресом Мольтени и Максимо Гонсалесом.

Ранее, во втором матче четвертьфинала Италия — Аргентина Синнер сравнял счёт, разгромив Себастьяна Баэса со счётом 6:2, 6:1.

Отметим, что итальянцы — действующие обладатели Кубка Дэвиса. В финале 2023 года они уверенно обыграли австралийцев.