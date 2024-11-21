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Синнер — о матче с Аргентиной на КД: в парном разряде может произойти всё, что угодно

Синнер — о матче с Аргентиной на КД: в парном разряде может произойти всё, что угодно
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом (6:2, 6:1) во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса – 2024, который проходит в Малаге (Испания). Своей победой Синнер сравнял счёт в противостоянии сборных (1:1).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 21:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

— Это уже 22 выигранный сет подряд для тебя в туре. Как бы ты описал своё выступление?
— Это был матч, в котором нужно было обязательно победить. Совсем другие условия. Корт очень быстрый и сложный для игры. У меня было не так много времени, чтобы адаптироваться к этим условиям, но я доволен сегодняшним днём. Самое важное было сохранить шансы для Италии. В парном разряде может произойти всё, что угодно. У нас остались отличные воспоминания с прошлого года. Посмотрим, что будет дальше.

— Насколько сложно с точки зрения настроя переходить от индивидуальных соревнований к командным?
— Последняя часть года всегда даётся тяжело. Хорошо, что есть товарищи по команде, которые подталкивают тебя. Это последний старт сезона. Так что, это здорово — соревноваться в команде», — сказал Синнер в интервью на корте.

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