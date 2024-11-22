Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — Надалю: я научился очень многому в наших сражениях. Спасибо тебе

Джокович — Надалю: я научился очень многому в наших сражениях. Спасибо тебе
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович комплиментарно высказался в адрес испанца Рафаэля Надаля, который официально завершил профессиональную карьеру.

Джокович и Надаль встречались на корте в официальных матчах ровно 60 раз: Новак выиграл 31 раз, Надаль – 29.

«Мне выпали честь и радость быть твоим соперником на протяжении почти 20 лет. Мы провели больше 60 матчей. Я научился очень многому в наших сражениях. И спасибо за то, что ты сделал меня таким игроком.

Спортивный и теннисный мир будет скучать по удивительной энергии, которой ты наполнял корт. Мой друг, я желаю тебе удачи с благотворительным фондом, семьёй, с Академией, которая продолжает развиваться и распространяться по миру и в которой ты сможешь делиться опытом, знаниями, страстью и любовью к игре с новым поколением.

Мы будем скучать в раздевалках по твоим разминкам, ускорениям, прыжкам, удивительной парчис – игре, в которую ты играл с командой перед матчами. У нас было много весёлых моментов в раздевалках.

Твоё упорство, твой боевой дух, энергия, с которой ты выходил на корт каждый раз, стойкость, сила – это то, что будет изучаться и передаваться ещё многими-многими поколениями, которые будут стремиться стать таким, как ты. Человеком, как ты, и великим чемпионом, как ты. Большое спасибо и удачи, мой друг», — сказал Джокович в видеообращении, которое опубликовала пресс-служба Кубка Дэвиса.

Материалы по теме
Надаль ушёл из спорта. Как его проводил теннисный мир?
Истории
Надаль ушёл из спорта. Как его проводил теннисный мир?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android