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Синнер и Берреттини принесли Италии победу над Аргентиной в 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2024

Синнер и Берреттини принесли Италии победу над Аргентиной в 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2024
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Сборная Италии по теннису пробилась в полуфинальный раунд Кубка Дэвиса – 2024, который проходит в Малаге (Испания). В четвертьфинале итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины.

В решающем матче противостояния двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Янник Синнер и финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини со счётом 6:4, 7:5 обыграли аргентинцев Андреса Мольтени и Максимо Гонсалеса.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 23:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
М. Берреттини Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени

Результаты одиночных матчей:

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:4, 6:1;
Янник Синнер (Италия) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:2, 6:1.

За выход в финал соревнований сборная Италии сразится с командой Австралии. Этот матч станет повторением финала Кубка Дэвиса – 2023. Тогда итальянцы одержали уверенную победу и завоевали титул.

Сетка финала Кубка Дэвиса - 2024
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