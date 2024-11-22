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Определились все полуфинальные пары Кубка Дэвиса — 2024

Определились все полуфинальные пары Кубка Дэвиса — 2024
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Сегодня, 22 ноября, определились все полуфинальные пары Кубка Дэвиса – 2024, который проходит в Малаге (Испания).

В первой встрече 1/2 финала сразятся сборные Италии и Австралии. Ранее в четвертьфинале итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 23:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
М. Берреттини Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени

А мужская сборная Австралии в этой же стадии со счётом 2:1 одолела сборную США.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 16:50 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Т. Пол Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
М. Эбден Д. Томпсон

Во втором полуфинальном матче встретятся команды Германии и Нидерландов. За день до этого Германия обыграла сборную Канады — 2:0. Победу одержали Ян-Леннард Штруфф и Даниэль Альтмайер.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2024, среда. 16:40 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 7
6 		5 6 5
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

В рамках соревнований сборная Испании уступила Нидерландам в четвертьфинале (1:2). Это было последнее соревнование для легендарного испанца Рафаэля Надаля.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 23:50 МСК
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
В. Колхоф Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 4 		6 3
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
К. Алькарас М. Гранольерс
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