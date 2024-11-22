Определились все полуфинальные пары Кубка Дэвиса — 2024
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Сегодня, 22 ноября, определились все полуфинальные пары Кубка Дэвиса – 2024, который проходит в Малаге (Испания).
В первой встрече 1/2 финала сразятся сборные Италии и Австралии. Ранее в четвертьфинале итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 23:20 МСК
Маттео Берреттини
Янник Синнер
М. Берреттини Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени
А мужская сборная Австралии в этой же стадии со счётом 2:1 одолела сборную США.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 16:50 МСК
Томми Пол
Бен Шелтон
Т. Пол Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Мэттью Эбден
Джордан Томпсон
М. Эбден Д. Томпсон
Во втором полуфинальном матче встретятся команды Германии и Нидерландов. За день до этого Германия обыграла сборную Канады — 2:0. Победу одержали Ян-Леннард Штруфф и Даниэль Альтмайер.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2024, среда. 16:40 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|7 7
|
|5
|6 5
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
В рамках соревнований сборная Испании уступила Нидерландам в четвертьфинале (1:2). Это было последнее соревнование для легендарного испанца Рафаэля Надаля.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 23:50 МСК
Весли Колхоф
Ботик ван де Зандсхулп
В. Колхоф Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
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|6 3
Карлос Алькарас
Марсель Гранольерс
К. Алькарас М. Гранольерс
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