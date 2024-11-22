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Приданкина сделала неочевидный выбор среди игроков из Итоговой восьмёрки ATP

Приданкина сделала неочевидный выбор среди игроков из Итоговой восьмёрки ATP
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19-летняя российская теннисистка Елена Приданкина назвала тех, кто впечатлил её на Итоговом турнире ATP в этом году.

«За Алькарасом мне нравится наблюдать, но я не могу сказать, что что-то меня в нём зацепило в последних матчах. А у Зверева я помню упущенный финал с Тимом на US Open, травму на «Ролан Гаррос». Мне нравится, как он растёт во многих аспектах. Хотя раньше я не думаю, что сказала бы, будто мне нравится Зверев и я хочу за него болеть. Сейчас могу с уверенностью это сказать, потому что вижу его рост, проделанную работу и сама хочу как спортсмен расти. То же самое могу сказать и про Фрица», — поделилась Приданкина с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полностью интервью с Еленой Приданкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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