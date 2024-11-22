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«Жалко соперников Янника». 19-летняя российская теннисистка — об отношении к Синнеру

«Жалко соперников Янника». 19-летняя российская теннисистка — об отношении к Синнеру
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Российская теннисистка, чемпионка шести турниров ITF Елена Приданкина объяснила, почему ей неинтересно наблюдать за игрой Янника Синнера.

«Смотря последние матчи Янника Синнера, вижу, что он постоянно выигрывает. Где-то даже жалко его соперников, потому что смотришь и не понимаешь, что можно сделать. Только если перетерпеть волну Янника, но и она ведь не кончается. Где-то даже становится неинтересно, потому что знаешь: Синнер в любом случае матч возьмёт. Никакого плохого отношения нет, просто про него даже сейчас нечего сказать», — рассказала Приданкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полностью интервью с Еленой Приданкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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