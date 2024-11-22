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Янник Синнер отреагировал на выход Италии в полуфинал Кубка Дэвиса — 2024

Янник Синнер отреагировал на выход Италии в полуфинал Кубка Дэвиса — 2024
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Янник Синнер высказался о выходе в полуфинальный раунд Кубка Дэвиса — 2024, который проходит в Малаге (Испания). Напомним, в четвертьфинале итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины.

В решающей игре Синнер выступал в паре с Маттео Берреттини. Итальянский дуэт со счётом 6:4, 7:5 обыграл аргентинцев Андреса Мольтени и Максимо Гонсалеса.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 23:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
М. Берреттини Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени

«Маттео сегодня сыграл невероятно. Он меня сегодня поддержал. Очень рад его выступлению, а также своему. Я знаю, как усердно он работает, чтобы вернуться. У него были неудачные моменты в карьере. Желаю ему только самого лучшего. В этом командном соревновании мы хорошие друзья. Мы стараемся порадовать нашу страну, выступая здесь. Это так много значит для нас. Очень рад играть с ним в паре. Это большая честь», — сказал Синнер в интервью на корте.

За выход в финал соревнований сборная Италии сразится с командой Австралии. Этот матч станет повторением финала Кубка Дэвиса — 2023. Тогда итальянцы одержали уверенную победу и завоевали титул.

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