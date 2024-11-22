Янник Синнер отреагировал на выход Италии в полуфинал Кубка Дэвиса — 2024

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Янник Синнер высказался о выходе в полуфинальный раунд Кубка Дэвиса — 2024, который проходит в Малаге (Испания). Напомним, в четвертьфинале итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины.
В решающей игре Синнер выступал в паре с Маттео Берреттини. Итальянский дуэт со счётом 6:4, 7:5 обыграл аргентинцев Андреса Мольтени и Максимо Гонсалеса.
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«Маттео сегодня сыграл невероятно. Он меня сегодня поддержал. Очень рад его выступлению, а также своему. Я знаю, как усердно он работает, чтобы вернуться. У него были неудачные моменты в карьере. Желаю ему только самого лучшего. В этом командном соревновании мы хорошие друзья. Мы стараемся порадовать нашу страну, выступая здесь. Это так много значит для нас. Очень рад играть с ним в паре. Это большая честь», — сказал Синнер в интервью на корте.
За выход в финал соревнований сборная Италии сразится с командой Австралии. Этот матч станет повторением финала Кубка Дэвиса — 2023. Тогда итальянцы одержали уверенную победу и завоевали титул.
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