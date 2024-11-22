Кубок Дэвиса — 2024: расписание матчей 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, продолжится финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. Матчи 1/2 финала сыграют представители Германии и Нидерландов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Кубок Дэвиса — 2024. 1/2 финала. Расписание на 22 ноября:

19:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды);

20:30. Даниэль Альтмайер (Германия) — Ботик ван де Зандхсхулп (Нидерланды).

Ранее определилась вторая полуфинальная пара. Во второй встрече 1/2 финала сразятся сборные Италии и Австралии. В стадии четвертьфинала итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины. А мужская сборная Австралии в этой же стадии со счётом 2:1 одолела сборную США.