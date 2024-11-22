«Немного недотягиваю до Соболенко». 19-летняя россиянка сравнила себя с теннисистками WTA

176-я ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Елена Приданкина попробовала описать свой стиль игры. Она сравнила себя с топ-игроками из женского тура и выделила ту, на которую, по её мнению, больше всего похожа.

«Я в последнее время много смотрю женских матчей. Думаю, что меня можно с кем-то объединить. Нет такого, чтобы я была на кого-то одного похожа. Я не Гауфф, это точно (смеётся). Наверное, я больше похожа агрессивной игрой на Остапенко. До Соболенко пока немного недотягиваю. Но стремлюсь», — рассказала Приданкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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