«Я чист — это обычный крем». Ник Кирьос показал, как массажируют его запястье

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос показал, как его запястье массажирует физиотерапевт, иронично упомянув допинг-скандал первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Фото: Из личного архива Ника Кирьоса

«Я чист — это просто обычный крем, нанесённый на запястье, которое было подвергнуто операции. Крем наносится опытным физиотерапевтом, за которого я отвечаю», — подписал австралиец фото в своём аккаунте.

Ранее Кирьос заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии — 2025. В 2023 году он принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.