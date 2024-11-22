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19-летняя россиянка назвала удар, над которым работает для прорыва в первую сотню рейтинга

19-летняя россиянка назвала удар, над которым работает для прорыва в первую сотню рейтинга
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Победительница шести турниров серии ITF Елена Приданкина назвала своё преимущество по физике и рассказала, над каким компонентом игры сейчас активно работает.

«На последних турнирах поняла, что благодаря моему росту — 185 см — могу совершенствовать подачу. Она точно может приносить мне больше положительного результата и где-то облегчать игру. Активно сейчас работаем над этим. Ещё всегда нужно — даже первой ракетке мира — развиваться в психологическом аспекте», — рассказала Приданкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полностью интервью с Еленой Приданкиной читайте на «Чемпионате».

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