19-летняя россиянка назвала удар, над которым работает для прорыва в первую сотню рейтинга

Победительница шести турниров серии ITF Елена Приданкина назвала своё преимущество по физике и рассказала, над каким компонентом игры сейчас активно работает.

«На последних турнирах поняла, что благодаря моему росту — 185 см — могу совершенствовать подачу. Она точно может приносить мне больше положительного результата и где-то облегчать игру. Активно сейчас работаем над этим. Ещё всегда нужно — даже первой ракетке мира — развиваться в психологическом аспекте», — рассказала Приданкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полностью интервью с Еленой Приданкиной читайте на «Чемпионате».