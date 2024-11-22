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Приданкина рассказала, как складывается тренировочный процесс с наставниками-родителями

Приданкина рассказала, как складывается тренировочный процесс с наставниками-родителями
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Российская теннисистка Елена Приданкина поделилась тем, как выглядит её команда и из этого складывается процесс тренировок.

«Тренируют меня параллельно и мама, и папа. В этом году, например, половину выездов провела с папой и другую половину – с мамой. И пара выездов была с тренером Виктором Балудой.

Дальше будем смотреть, может найдём тренера, который сможет постоянно со мной работать. Очень сложно с той стороны, что у папы частые выезды на сборы, турниры. У мамы тоже в Москве работа. На следующие два турнира я, например, поеду одна», — поделилась Приданкина с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Еленой Приданкиной читайте на «Чемпионате».

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