Елена Веснина выложила пост с благодарностью, посвящённый завершению её спортивной карьеры

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 38-летняя россиянка Елена Веснина выложила пост с благодарностью, посвящённый скорому завершению её спортивной карьеры.

«Сочи. Парк Ривьера. 1993 год. Девочка с бантиками, тяжеленной ракеткой «Пантера» стоит у стенки и даже не представляет, что впереди её ждёт длинная теннисная карьера, золотая и серебряная медали Олимпийских игр, Кубки турниров «Большого шлема». Этот путь длиной в 30 лет проходит.

Я официально завершаю свою профессиональную карьеру. Пишу эти слова с благодарностью к этому прекрасному виду спорта, который меня очень многому научил, помог мне узнать себя, найти любимое дело, встретить невероятных людей и стать по-настоящему счастливой. Спасибо моей семье, моим родителям, мужу за веру, любовь и безусловную поддержку. Всем тренерам, спарринг-партнёрам, тренерам по фитнесу, которые помогали мне стать лучше и сильнее, моим болельщиками, самым тактичным, понимающим и верным. Моим коллегам, партнёрам на корте в паре и в миксте за невероятную борьбу, красивые матчи, победы и дружбу. Моим спонсорам и агентам — за поддержку и веру в меня. Всем тем, кому было не всё равно и кто делился своей энергией со мной на протяжении всего пути.

Теннис — самая лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше. Ваша Елена Веснина», — написала теннисистка на личной странице в социальных сетях.