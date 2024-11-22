Берреттини — о Кубке Дэвиса: играть с лучшим игроком в мире — это большая часть для меня

Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о выходе в полуфинальный раунд Кубка Дэвиса — 2024, который проходит в Малаге (Испания). Напомним, в четвертьфинале итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины.

В решающей игре Маттео выступал в паре с лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Итальянский дуэт со счётом 6:4, 7:5 обыграл аргентинцев Андреса Мольтени и Максимо Гонсалеса.

«Это был особенный момент для меня. В прошлом году я был просто счастлив быть здесь на трибунах, но сейчас я испытываю совсем другое чувство. Когда ты можешь выйти на корт и наслаждаться игрой с лучшим игроком в мире — это большая честь», — сказал Берреттини в интервью на корте.