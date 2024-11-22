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Берреттини — о Кубке Дэвиса: играть с лучшим игроком в мире — это большая часть для меня

Берреттини — о Кубке Дэвиса: играть с лучшим игроком в мире — это большая часть для меня
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о выходе в полуфинальный раунд Кубка Дэвиса — 2024, который проходит в Малаге (Испания). Напомним, в четвертьфинале итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины.

В решающей игре Маттео выступал в паре с лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Итальянский дуэт со счётом 6:4, 7:5 обыграл аргентинцев Андреса Мольтени и Максимо Гонсалеса.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 23:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
М. Берреттини Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени

«Это был особенный момент для меня. В прошлом году я был просто счастлив быть здесь на трибунах, но сейчас я испытываю совсем другое чувство. Когда ты можешь выйти на корт и наслаждаться игрой с лучшим игроком в мире — это большая честь», — сказал Берреттини в интервью на корте.

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