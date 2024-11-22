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Янник Синнер прокомментировал парный матч с Маттео Берреттини на Кубке Дэвиса — 2024

Янник Синнер прокомментировал парный матч с Маттео Берреттини на Кубке Дэвиса — 2024
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал парный матч с соотечественником финалистом Уимблдона — 2021 бывшей шестой ракеткой мира Маттео Берреттини. Именно победа в нём позволила итальянцам выйти в полуфинальный круг Кубка Дэвиса — 2024, который проходит в Малаге (Испания).

«Я думаю, у нас с Маттео есть много очень хороших вариантов для совместной игры на корте. Конечно, в парном разряде может случиться всё что угодно. Сегодня был такой выбор, потому что я играл в матче, который получился не таким уж долгим. Поэтому я чувствовал себя физически готовым. Безусловно, я на Кубке Дэвиса для того, чтобы сделать всё, что могу, в одиночном разряде. Но если меня выпустят на корт в парном разряде, я также постараюсь сделать всё возможное там», — сказал Синнер в интервью на корте.

За выход в финал соревнований сборная Италии сразится с командой Австралии. Этот матч станет повторением финала Кубка Дэвиса — 2023. Тогда итальянцы одержали уверенную победу и завоевали титул.

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