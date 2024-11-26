Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Берреттини ярко высказался о команде Италии на Кубке Дэвиса — 2024

Берреттини ярко высказался о команде Италии на Кубке Дэвиса — 2024
Комментарии

Итальянский теннисист, финалист Уимблдона — 2021, бывшая шестая ракетка мира Маттео Берреттини поделился радостными эмоциями от участия в финальном круге Кубка Дэвиса — 2024, который проходил в Малаге (Испания), в составе команды Италии. Напомним, в финале итальянцы со счётом 2:0 обыграли команду Нидерландов.

«Быть частью команды, особенно такой, как итальянская, — всегда большая честь. Конечно, это нелёгкий выбор для капитана, так как у нас в Италии много хороших игроков. Поэтому мне пришлось усердно работать, чтобы получить это место. Я горжусь собой и всем, через что прошёл. Мои друзья в команде облегчают весь груз ответственности», — приводит слова Берреттини официальный сайт ATP.

Материалы по теме
Маттео Берреттини: я многим обязан Синнеру. Янник — лидер нашего поколения
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android