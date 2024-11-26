Берреттини ярко высказался о команде Италии на Кубке Дэвиса — 2024

Итальянский теннисист, финалист Уимблдона — 2021, бывшая шестая ракетка мира Маттео Берреттини поделился радостными эмоциями от участия в финальном круге Кубка Дэвиса — 2024, который проходил в Малаге (Испания), в составе команды Италии. Напомним, в финале итальянцы со счётом 2:0 обыграли команду Нидерландов.

«Быть частью команды, особенно такой, как итальянская, — всегда большая честь. Конечно, это нелёгкий выбор для капитана, так как у нас в Италии много хороших игроков. Поэтому мне пришлось усердно работать, чтобы получить это место. Я горжусь собой и всем, через что прошёл. Мои друзья в команде облегчают весь груз ответственности», — приводит слова Берреттини официальный сайт ATP.