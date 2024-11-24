Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал выступление сборной США на Кубке Дэвиса — 2024. Его команда на стадии 1/4 финала уступила Австралии с общим счётом 2:1. В первом личном матче победу одержал сам Фриц, однако второй личный поединок уступил Бен Шелтон, позднее проигравший и в паре с Томми Полом.

«Конечно, до матча мы думали, что будет играть Попырин, а не Коккинакис. Но все эти интеллектуальные игры перед матчем не очень полезны. Тем более что я понимаю, почему Австралия выбрала Танаси. В последнее время он одержал несколько крупных побед. Может быть, он чувствовал, что играет лучше других сокомандников на тренировках.

Что касается перестановок в команде США — знаете, я только что приехал сюда с финала ATP в Турине. Все остальные приехали гораздо раньше меня. И, насколько я слышал, все считали, что Бен Шелтон отлично показывал себя на тренировках, поэтому наш капитан хотел поставить Бена. В итоге обе команды просто выбрали тех, кто, по их мнению, хорошо играл на этой неделе. Жаль, что у нас не получилось дойти далеко», — приводит слова Фрица ATP.