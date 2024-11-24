Капитан команды США объяснил спорный выбор Пола и Шелтона на парный матч 1/4 финала КД

Капитан сборной США Боб Брайн, легендарный американский парник, на Кубке Дэвиса — 2024, который проходит в Малаге (Испания), прокомментировал выбор Томми Пола и Бена Шелтона в качестве игроков, выбранных для решающего парного матча на стадии 1/4 финала. В итоге теннисисты, обычно не играющие вместе, уступили опытным Мэттью Эбдену и Джордану Томпсону из Австралии со счётом 4:6, 4:6.

«Томпсон, очевидно, чемпион Открытого чемпионата США, финалист Уимблдона, очень опытный игрок в парном разряде. Мэтт Эбден выиграл Олимпиаду. Они видели, как Раджив и Остин (опытные американские парники, которых поменяли на Пола и Шелтона. — Прим. «Чемпионата») много играли в последние пару лет, но они нечасто видели Бена и Томми.

Так что это была тактическая уловка, чтобы застать их врасплох. Бен уже провёл на корте три часа ранее в тот же день, так что он уже обладал игровым ритмом. Говоря про Томми: вы видели, что он сделал на Олимпиаде (выиграл бронзу вместе с Фрицем в мужском парном разряде. — Прим. «Чемпионата»). Мы уважаем его парные выступления, так что решили дать ему шанс.

Конечно, как капитану мне приходится принимать непростые решения. У меня было много информации, на основе которой я принял этот вариант. Мы тренируемся здесь уже шесть дней. Знаем, что чувствуют все, и мы многое поняли о соперниках, с которыми играем. Теннис — это мир аналитики. Это было не чёрно-белое решение. Это был тонкий лёд, и мы пошли на него. Знали, что всё может обернуться так, как обернулось, потому что мы играем с сильной командой. Но я ни о чём не жалею», — приводит слова Брайна ATP.