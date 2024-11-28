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Капитан сборной США: нам везёт с таким количеством теннисистов, из которых можно выбирать

Капитан сборной США: нам везёт с таким количеством теннисистов, из которых можно выбирать
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Капитан сборной США Боб Брайан (легендарный американский парник) на Кубке Дэвиса — 2024, который недавно проходил в Малаге (Испания), высказался о большом количестве претендентов на участие в этом турнире в составе сборной США.

«Мне повезло с таким количеством талантов, из которых можно выбирать. Однако это делает мои решения немного более трудными, потому что мы оставляем дома некоторых отличных ребят. Фрэнсис Тиафо в этом году дошел до полуфинала Открытого чемпионата, до финала в Цинциннати. Но он остался дома. К сожалению, мест в составе не так много. Их всего пять. Я взял пятерых игроков, которые, по моему мнению, имели наибольшие шансы выиграть Кубок Дэвиса, и даже после полученного нами результата я бы не стал ничего менять», — приводит слова Брайана ATP.

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