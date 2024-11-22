19-летняя россиянка Приданкина рассказала о друзьях в WTA-туре

176-я ракетка мира Елена Приданкина рассказала, как у неё складывается дружба в туре.

«Прямо чтобы дружить — такого нет. Раньше очень много общалась с Настей Гурьевой, мы много ездили на всякие чемпионаты Европы, мира, во взрослый тур вливались вместе. Но сейчас разминулись, она тренируется в Турции, потерялась нить общения.

Периодически я играю с Алиной Корнеевой на «Спартаке», когда она бывает в Москве. Есть ещё такой момент: тренер Алины — Юлия Михайловна Бекещенко — она раньше тренировала мою маму. Так что Юлия Михайловна тоже за мной следит, периодически общаемся.

Бывает ещё, что на «Спартаке» с Таней Прозоровой или с Настей Тихоновой встречаемся. Но тесных дружеских отношений, к сожалению, нет», — рассказала Приданкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью с Еленой читайте на «Чемпионате».