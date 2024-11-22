«Это была травма детства». Приданкина рассказала, почему не любила чтение в школе

Российская теннисистка Елена Приданкина поделилась своими хобби и забавной историей со школьных времён.

«Периодически рисую: иногда сама, иногда — по каким-то туториалам, иногда — по раскраскам. Делаю это, чтобы расслабиться. Ещё заполняю дневники, люблю для себя писать.

У меня была травма детства: во втором и третьем классе я читала таджикские и киргизские сказки, поэтому долгое время не нравилось читать. А года полтора назад начала это делать — и влюбилась в детективы. Сейчас нравится то, что пишет Александра Маринина.

Почему так случилось со сказками в школе? Была такая программа в московской с уклоном в языки. Я учила английский, французский», — поделилась Приданкина с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью Елены Приданкиной читайте на «Чемпионате».