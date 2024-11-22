«Брату понравился «Король и Шут» — начал играть на гитаре». Приданкина — о досуге с семьёй

19-летняя российская теннисистка 176-я ракетка мира Елена Приданкина рассказала, как они семьёй проводят свободное время.

«Смотрим вечерами дома сериалы. Сейчас смотрим новую «Молодёжку». Ещё из последнего — моему младшему брату, например, понравился «Король и Шут». Он даже решил на гитаре начать играть. Ему восемь лет», — рассказала Приданкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Ранее Елена попробовала описать свой стиль игры. Она сравнила себя с топ-игроками из женского тура и выделила ту, на кого, по её мнению, больше всего похожа.

Полное интервью Елены Приданкиной читайте на «Чемпионате».