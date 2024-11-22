«Мне не нужен отпуск». Эмма Радукану — о планах на межсезонье

Чемпионка US Open — 2021, 58-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась планами на межсезонье.

«Я думаю, что по традиции можно было бы сделать небольшой перерыв и отправиться в отпуск или что-то в этом роде. Но у меня было четыре-пять недель перерыва в игре, и мне теперь не нужен отпуск.

«Если уж на то пошло, я в восторге и с нетерпением жду возможности выйти на тренировочную площадку, и, конечно, некоторые мои выступления на этой неделе мотивируют меня работать ещё усерднее», — приводит слова британки пресс-служба WTA.

Напомним, Эмма Радукану на этой неделе принимала участие в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Великобритании. В этом сезоне спортсменка приняла участие в 13 турнирах категории WTA, в которых провела 33 матча, одержав 20 побед при 13 поражениях.