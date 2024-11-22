Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне не нужен отпуск». Эмма Радукану — о планах на межсезонье

«Мне не нужен отпуск». Эмма Радукану — о планах на межсезонье
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 58-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась планами на межсезонье.

«Я думаю, что по традиции можно было бы сделать небольшой перерыв и отправиться в отпуск или что-то в этом роде. Но у меня было четыре-пять недель перерыва в игре, и мне теперь не нужен отпуск.

«Если уж на то пошло, я в восторге и с нетерпением жду возможности выйти на тренировочную площадку, и, конечно, некоторые мои выступления на этой неделе мотивируют меня работать ещё усерднее», — приводит слова британки пресс-служба WTA.

Напомним, Эмма Радукану на этой неделе принимала участие в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Великобритании. В этом сезоне спортсменка приняла участие в 13 турнирах категории WTA, в которых провела 33 матча, одержав 20 побед при 13 поражениях.

Материалы по теме
Эмма Радукану: вхожу в топ-60, а провела менее 15 турниров, неслыханно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android