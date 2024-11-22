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Эмма Радукану: никто не хочет вытягивать моё имя на жеребьёвке

Эмма Радукану: никто не хочет вытягивать моё имя на жеребьёвке
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Чемпионка US Open – 2021 58-я ракетка мира британка Эмма Радукану рассказала, что ощущает себя конкурентоспособным игроком на теннисных соревнованиях.

«Я опасный игрок. Знаю, что никто не хочет вытягивать моё имя на жеребьёвке. Я горжусь этим и надеюсь, что в следующем году буду как можно дальше продвигаться по турнирной сетке. Я чувствую, что сейчас у меня всё хорошо с теннисом», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.

Напомним, Эмма Радукану на этой неделе принимала участие в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Великобритании. В этом сезоне спортсменка приняла участие в 13 турнирах категории WTA, в которых провела 33 матча, одержав 20 побед при 13 поражениях.

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