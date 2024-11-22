«Рафа намного выше всего этого». Мойя — о церемонии прощания с Надалем в Малаге

Карлос Мойя, бывший теннисист и тренер Рафаэля Надаля, высказался о церемонии, посвящённой завершению карьеры подопечного.

«Сейчас не время кого-либо винить… Но ощущение, которое мы все испытываем, немного растрёпанное и банальное. Да, это вечер вторника, но это спорт, и заранее было известно, что, если Испания проиграет, Рафа закончит карьеру. Надаль намного выше всего этого», — приводит слова Мойи El Espanol.

Ещё 10 октября Рафаэль Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.