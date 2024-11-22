Джек Дрейпер проведёт совместный тренировочный сбор с Карлосом Алькарасом

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер проведёт совместный тренировочный сбор с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в рамках предсезонной подготовки в Аликанте (Испания).

«Невероятно важно проводить время с лучшими игроками. Мы с нетерпением этого ждём», — приводит слова наставника Дрейпера Mail Sport.

Напомним, в текущем сезоне Джек Дрейпер впервые вышел в полуфинал US Open. В 1/2 финала он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Кроме того, Дрейпер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале турнира он обыграл россиянина Карена Хачанова.