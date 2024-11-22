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Надаль отреагировал на обращение Джоковича в связи с завершением карьеры испанца

Надаль отреагировал на обращение Джоковича в связи с завершением карьеры испанца
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поблагодарил 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича за тёплые слова в связи с завершением своей карьеры.

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«Благодарю тебя от всего сердца», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Джокович и Надаль встречались на корте в официальных матчах ровно 60 раз. Новак выиграл 31 раз, Рафаэль – 29.

Ещё 10 октября Рафаэль Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

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