Надаль отреагировал на обращение Джоковича в связи с завершением карьеры испанца

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поблагодарил 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича за тёплые слова в связи с завершением своей карьеры.

«Благодарю тебя от всего сердца», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Джокович и Надаль встречались на корте в официальных матчах ровно 60 раз. Новак выиграл 31 раз, Рафаэль – 29.

Ещё 10 октября Рафаэль Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.