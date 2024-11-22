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Кузнецова: не стала бы драться с Сереной, Соболенко и Осакой, а других вот осилю

Кузнецова: не стала бы драться с Сереной, Соболенко и Осакой, а других вот осилю
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась по поводу драк в спорте.

«Саша Овечкин сломал ногу на матче против «Юты», столкнувшись с форвардом команды-противника Джеком Макбэйном. Желаем Саше быстрого восстановления! А товарищ по команде «Кэпиталз» Том Уилсон решил отомстить Макбэйну и вступил с ним в драку… Обычное дело для хоккея! Представляете, если бы в теннисе дрались? Лично я не стала бы с Сереной, Соболенко и Осакой, а других вот осилю», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

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