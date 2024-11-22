Веснина рассказала, кто из иностранных теннисисток поздравил её с завершением карьеры

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 38-летняя Елена Веснина рассказала, кто из коллег обратился к ней, после того как россиянка объявила о завершении карьеры.

«Конечно же, мне написали все наши ребята, в том числе Даня Медведев, Андрюша Рублёв, Карен Хачанов. Плюс мои близкие друзья, с кем я в туре общалась. Это все наши девочки: Света Кузнецова, Катя Макарова, Настя Мыскина. Из иностранных — Симона Халеп, Слоан Стивенс, Ана Иванович», — приводит слова Весниной «Спорт-экспресс».

Веснина в 2016 году на Олимпиаде в Рио‑де‑Жанейро одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде-2020 в Токио она вместе с Асланом Карацевым завоевала серебряные медали в смешанном парном разряде. Она победительница в парном разряде на Уимблдоне (2017), Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014), а также на Открытом чемпионате Австралии (2016) в миксте.