Маттео Берреттини: когда играешь с Синнером, давление снижается

Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о возможности сыграть в Кубке Дэвиса — 2024. Вчера, 21 ноября, Маттео выступал в паре с лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Итальянский дуэт со счётом 6:4, 7:5 обыграл аргентинцев Андреса Мольтени и Максимо Гонсалеса.

«Играть за свою страну – это нечто особенное. Слышать гимн перед игрой и всех людей, которые приходят нас поддержать. Я рад вернуться в команду в этом году. Я играл хорошо, но, когда играешь с Янником, давление немного снижается, ведь знаешь, что он будет играть очень хорошо. Спасибо капитану, что выбрал меня», — приводит слова Берреттини Punto de Break.