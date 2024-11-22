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Маттео Берреттини: когда играешь с Синнером, давление снижается

Маттео Берреттини: когда играешь с Синнером, давление снижается
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о возможности сыграть в Кубке Дэвиса — 2024. Вчера, 21 ноября, Маттео выступал в паре с лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Итальянский дуэт со счётом 6:4, 7:5 обыграл аргентинцев Андреса Мольтени и Максимо Гонсалеса.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 23:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
М. Берреттини Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени

«Играть за свою страну – это нечто особенное. Слышать гимн перед игрой и всех людей, которые приходят нас поддержать. Я рад вернуться в команду в этом году. Я играл хорошо, но, когда играешь с Янником, давление немного снижается, ведь знаешь, что он будет играть очень хорошо. Спасибо капитану, что выбрал меня», — приводит слова Берреттини Punto de Break.

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