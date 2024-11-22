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«Я не была супергероем и приняла это». Ига Швёнтек подвела итоги сезона-2024

«Я не была супергероем и приняла это». Ига Швёнтек подвела итоги сезона-2024
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост на своей странице в соцсетях, в котором подвела итоги прошедшего сезона.

«Спасибо за этот сезон. Прежде всего я благодарю себя и свою команду, потому что это был ещё один выдающийся год. В этом сезоне я не была супергероем и приняла это, столкнулась с новыми проблемами, упорно трудилась, ценила разные этапы и открывала новые достижения.

Но что самое главное, я заканчиваю этот год с огромным удовлетворением и гордостью за свою выдержку, силу и за всё, что я сделала и чего достигла. Пришло время отдохнуть и перезагрузиться. Моё тело и разум в этом нуждаются. Спасибо каждому доброму и поддерживающему человеку, который находится рядом со мной на этом пути. Скоро увидимся», — написала Швёнтек.

В 2024 году Ига Швёнтек выиграла один турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Всего полька победила на пяти турнирах WTA в нынешнем сезоне. На Олимпийских играх в Париже Швёнтек стала бронзовым призёром.

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